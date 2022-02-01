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В Новгороде обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки

Марина Крижановская
10:02 01.02.2022
Сообщается, что тело пропавшего ребенка было обнаружено в огороде соседнего участка.
В Новгороде обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки
© Фото: СК РФ
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В Великом Новгороде обнаружено тело пропавшей 25 января девочки Ангелины Солдатовой.

«Солдатова Ангелина, 2020 года рождения (1 год 9 месяцев) найдена. Погибла», - приводит агентство Regnum сообщение от спасателей.

Также уточняется место обнаружения тела полуторагодовалой девочки. Ребенок был найден в снегу на огороде соседнего участка.

Напомним, что ранее, ночью 25 января, Следственный комитет заявлял о пропаже девочки 2020 года рождения. Ребенок пропал в городе Холм под Великим Новгородом. Тогда следователи начали проверять все версии произошедшего, допрашивать родственников ребенка. Также сотрудники Следственного комитета стали выяснять условия жизни и воспитания ребенка в семье.

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