В Новгороде обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки

Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад

Напомним, что ранее, ночью 25 января, Следственный комитет заявлял о пропаже девочки 2020 года рождения . Ребенок пропал в городе Холм под Великим Новгородом. Тогда следователи начали проверять все версии произошедшего, допрашивать родственников ребенка. Также сотрудники Следственного комитета стали выяснять условия жизни и воспитания ребенка в семье.

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