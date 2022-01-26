В Новгородской области пропала двухлетняя девочка

В Новгородской области пропал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным СК, сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения поступило ночью 25 января. Ребенок пропал в городе Холм под Великим Новгородом.

«Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотруднкии СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье», - говорится в сообщении.

Для организации розыска, а также в целях объективного выяснения обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ – «Убийство малолетнего».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге успешно завершены поиски 10-летней девочки из Гатчины, которая пропала 9 сентября 2021 года. Девочка была найдена в квартире взрослого мужчины, который ранее вел с ней переписку.