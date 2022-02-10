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Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к ПЦР-тесту

Анна Назайкина
09:29 10.02.2022
Было отмечено, что применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке.
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к ПЦР-тесту
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Точность результата тестирования на COVID-19 во многом зависит от того, насколько правильно у пациента взяли биоматериал. В Роспотребнадзоре россиянам рассказали о нескольких важных правилах, которые следует соблюдать перед сдачей анализа.

Так, сдавать ПЦР-тест специалисты советует только по прошествии трех-четырех часов после последнего приема пищи.

«В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья», - объяснили в ведомстве.

Также было отмечено, что перед взятием мазков категорически нельзя применять капли, спреи для носа и горла, так как после их использования количество вируса на слизистой уменьшается, поэтому риски получить ложноотрицательные результаты анализа возрастают.

Кроме того, россиян предупредили, что перед тем, как сдавать анализ на коронавирусную инфекцию, алкогольные напитки лучше не употреблять, так как после спиртного вероятность того, что COVID-19 обнаружат в мазке, может уменьшиться.

«Применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала о тонкостях использования домашнего теста на COVID-19. Она отметила, что такие системы зачастую бывают не вполне точными, поскольку люди могут неправильно их использовать.

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