Врач объяснила правила использования домашнего теста на COVID-19

Домашний тест на COVID-19 часто бывает не вполне точен, поскольку люди могут неправильно его использовать. О тонкостях использования домашнего теста на коронавирус рассказала врач-инфекционист Галина Гольцман.

По словам эксперта, люди зачастую делают тест неправильно, используя только нос. Однако домашние тесты на антиген менее чувствительны, чем ПЦР, поэтому не стоит ограничиваться носом.

«Те, кто ограничивается одним носом, изначально теряют определённый процент положительности. Нужно обязательно брать тест в горле с двух сторон, потом в носу. Неважно, что на инструкции нарисован только нос, нужно и в горло», - рассказала Гольцман в беседе с РИА Новости.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе со «Звездой» назвала простой способ профилактики омикрон-штамма коронавируса. Чтобы дополнительно обезопасить себя, достаточно иногда промывать глаза водой после прихода с улицы – эта разновидность инфекции способна попадать в организм через глаза.