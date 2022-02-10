Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности

Анна Назайкина
09:12 10.02.2022
Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, отметил глава государства.
Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добавиться от Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса исчерпывающих гарантий безопасности. Об этом говорится в поздравлении Сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте Кремля в День дипломатического работника.

Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, отметил глава государства.

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», - заявил российский лидер.

Ранее в Кремле обращали внимание, что ничего нового по теме гарантий безопасности в настоящий момент нет. Кроме того, подчеркивалось, что об этом Запад предпочитает не упоминать, но продолжаются обсуждения «нападения» России на Украину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:12 В стране и мире
Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
08:30 Армия
Видео
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перебазирование в Амурскую область
08:20 В стране и мире
СМИ: Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
07:51 Спорт
Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал вокруг Валиевой на ОИ
04:55 Вопросы истории
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Популярное
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.