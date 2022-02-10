Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добавиться от Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса исчерпывающих гарантий безопасности. Об этом говорится в поздравлении Сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте Кремля в День дипломатического работника.

Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, отметил глава государства.

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», - заявил российский лидер.

Ранее в Кремле обращали внимание, что ничего нового по теме гарантий безопасности в настоящий момент нет. Кроме того, подчеркивалось, что об этом Запад предпочитает не упоминать, но продолжаются обсуждения «нападения» России на Украину.