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Фигурист Натан Чен выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине

Виктория Ивашечкина
09:14 10.02.2022
Из российских спортсменов самый лучший результат показал Евгений Семененко.
Фигурист Натан Чен выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине
© Фото: Darryl Dyck, KeystonePressAgency, globallookpress
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Американский фигурист Натан Чен стал победителем Олимпийских игр-2022 в Пекине в мужском одиночном катании. В сумме оценок за короткую (113,97) и произвольную (218,63) программы спортсмен заработал 332,60 балла.

В четверг утром, 10 февраля, по московскому времени у фигуристов прошел произвольный прокат.

«Серебро» взял японец Юма Кагияма, который заработал 310,05 (108,12+201,93) балла. Третье место принадлежат его соотечественнику Сема Уно - 293,00 (105,90+187,10).

Из россиян самый лучший результат показал Евгений Семененко, который занял восьмое место в турнире таблицы. Он набрал 274,13 балла, передает РИА Новости.

Победитель Олимписких игр-2022 в командном турнире россиянин Марк Кондратюк в итоговом протоколе личного турнира разместился на 15-м месте – 248 баллов. Еще один представитель России, Андрей Мозалев, стал 19. Спортсмен набрал 233,33 балла.

Несколькими днями ранее Натан Чен установил мировой рекорд, получив 113,97 балла за короткую программу на ОИ. Предыдущее высшее спортивное достижение принадлежало фигуристу Юдзуру Ханю.

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