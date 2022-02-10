Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перебазирование в Амурскую область
В ходе перелета экипажи отработали практическое бомбометание по наземным целям в Иркутской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В дальневосточном соединении дальней авиации началось учение с дальними бомбардировщиками Ту-22М3. В рамках его первого этапа экипажи дальних бомбардировщиков выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Прибайкалье в Амурскую область.
Кроме того, в ходе перелета экипажи отработали практическое бомбометание по наземным целям в Иркутской области.
В мероприятии задействованы, в том числе, молодые летчики, получившие практические в технике пилотирования, воздушной навигации и боевом применении авиационных средств поражения.
Всего в учении будет задействовано до десяти самолетов дальней авиации.
Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев