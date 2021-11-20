«Российский силач»: журналисты WSJ признали, что Путин заставил Запад жить по своим правилам

Коллективному Западу необходимо отказаться от утверждений о том, что Россия является слабым государством, властям которого можно навязывать свое мнение. В этом уверены авторы The Wall Street Journal Юджтин Румер и Эндрю С. Вайс, которые оценили изменения в России, произошедшие за годы президентства Владимира Путина.

По их мнению, российский лидер укрепил позиции Москвы в важнейших областях, среди которых армия, торговля и отношения с союзниками. Кроме того, он дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на Восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», - говорится в статье WSJ.

Авторы аналитической статьи напомнили, что западные страны не восприняли всерьез речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и пообещали Грузии и Украине членство в НАТО.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на Восток. Представитель Кремля добавил, что опасность последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, вооружение, которое Украина получает от Североатлантического альянса, и провокационные действия вынуждают нашу страну принимать меры по обеспечению безопасности.