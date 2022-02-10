Подготовка к АрМИ-2022: в Нижегородской области прошли учения танкистов ЗВО

На полигоне Мулино в Нижегородской области танкисты Западного военного округа (ЗВО) преодолевают полосу и на скорость поражают мишени. В этот раз совместили два в одном - это и учения со стрельбами и одновременно подготовка к АрМИ-2022.

За секунду срываются с места 45 тонн брони, Т-72 на полном ходу под 30 градусов залетает на горку, практически, касаясь пушкой земли.

Экипажи танков Висленской дивизии ЗВО последний раз зимой на полигоне Мулино в Нижегородской области были больше года назад. Де-юре - это проверка уровня боевой готовности воронежских танкистов, де-факто - соревнования на уже немного подзабытой площадке. Механики-водители демонстрируют свои навыки при скоростном прохождении трассы, наводчики-операторы выполняют огневые задачи на директрисе.

В следующем году основной танк Российской армии отметит юбилей - 50 лет в строю. За полвека его не раз модернизировали. Последняя модификация - Т-72Б3М почти не уступает более современным бронированным машинам, а в чем-то даже и превосходит их.

Командир танка Евгений Вдовенко уже сбился со счета, какие это его стрельбы на полигоне за время армейской службы. Однако, до сих пор помнит ощущения, которые испытал десять лет назад после первого выстрела осколочно-фугасным снарядом.

Экипажи отъездят еще с десяток кругов и поразят сотни мишеней. Лучшие экипажи отправятся на окружной этап конкурса «Танковый биатлон».

Несколькими днями ранее боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» провели артиллеристы танкового объединения Западного военного округа. Стрельбы с участием более 300 военнослужащих прошли на полигоне Алабино в Московской области в рамках тактического учения зимнего периода обучения.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Лавров, Вадим Михеев