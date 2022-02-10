Фигуристка Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российская спортсменка Камила Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, показавшая выступление в одиночном женском катании.

Следует отметить, что церемония награждения победителей и призеров турнира была запланирована на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Накануне издание в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у россиянки Валиевой.