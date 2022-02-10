Колонна, состоящая из мужчин разного возраста, идет по улице небольшого, но очень древнего сирийского города Маддамия. На их лицах уже нет страха. Скорее наоборот. Им больше не надо скрываться и опасаться за свое будущее. До входа в новую жизнь остались считанные шаги.



Места и атмосферы для процедуры официального покаяния лучше не придумать. Там, где на стенах висят детские рисунки с пожеланиями скорейшего мира, сейчас сидят они. Вчерашние отступники прямо за партами пишут изложение своей жизни, заполняя анкету. И как символ сдачи в спасительный плен правосудию - детский игрушечный пистолет на полу.

Пункт примирения организовали прямо в здании местной школы, именно отсюда ученики уходят в новую жизнь и именно здесь сейчас находится тот телепорт, который переносит оступившихся в мир конституционных прав и свобод. Каждый кабинет, где они проходят проверку, делает их ближе к долгожданной амнистии.



Хаммад Нахля, когда начались активные бои, дезертировал из армии. Сейчас ему стыдно, что он, взрослый сильный мужчина, проявил трусость и нарушил присягу. Говорит, что война - это очень страшно, и когда пули свистят над головой, бывает порой очень сложно сохранить самообладание.

«Я был военным, террористы совершили атаку на мое подразделение, в результате я сильно испугался и покинул расположение своей части, я вынужден был уцелеть и работать на свою семью. Сейчас я пришел сюда примириться, чтобы снова пойти на службу в армию и жить нормальной жизнью», - рассказал Хаммад.

В нескольких классах школы оборудованы кабинеты, где дезертиры, уклонисты, бывшие боевики и их пособники проходят проверку, прежде чем получить заветную справку. Прием ведут представители местных спецслужб, военной полиции, суда и прокуратуры. За работой комиссии наблюдают представители российской группировки войск в Сирии.



Россия в процессе примирения сирийского общества играет ключевую роль. Мы здесь гарант безопасности. Во-первых, за порядком на участках следят наши военные полицейские. Во-вторых, россияне контролируют, чтобы все было по справедливости. И если уж человек покаялся, то дальше ему никто не должен мстить и вести преследования.

«На сегодняшний день здесь идет примирение, в первую очередь, дезертиров, вторые - это гражданские люди, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях, но отсутствуют у них убийства и статьи с грабежами тяжелые», - рассказал представитель российской группировки войск в САР Николай Терещенко.

Электронная база лиц, урегулировавших свой статус, каждый день пополняется все новыми именами. Активный процесс примирения сейчас идет в южных провинциях Дэръа и Риф-Дамаск. Здесь уже навстречу официальным властям пошли три тысячи человек. На данный момент хотят примириться и скоро придут на комиссию еще столько же.

В конце концов, все это приведет к созданию «пояса безопасности» вокруг Дамаска. Который со временем должен расшириться до всех границ арабской республики. И окончательно привести страну к национальному единению.

Ранее сообщалось, что военные РФ помогли завершить процесс примирения в сирийских провинциях Деръа и Риф-Дамаск. Все места, где идет процедура легализации, взяты под охрану российской военной полиции. Наши военные являются гарантом стабильности в процессе единения сирийской нации.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев