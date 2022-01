Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за $3,6 миллиарда

Корпорация Sony, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере электроники, совершила крупное приобретение - оформила покупку американской игровой студии Bungie. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов.

Именно в такую сумму обошлись японским «гигантам» разработчики ряда крайне успешных медиафраншиз, среди которых такие культовые шутеры, как Destiny и Halo. По условиям договора, компания осталась независимой и не потеряла возможности издаваться на разных платформах.

Как объяснили на сайте Sony, отныне Bungie станет частью семейства PlayStation. С помощью данного соглашения корпорация надеется продвинуться на пути по выводу PlayStation за пределы консоли, а также обеспечить рост потенциальной аудитории своих игровых продуктов.

«Это стратегический шаг к дальнейшему развитию игрового опыта, который мы создаем», - указано в сообщении японской компании.

Примечательно, что сделка Sony и Bungie была совершена вскоре после объявления другого IT-гиганта, Microsoft, о приобретения одного из крупнейших мировых разработчиков игр - Activision Blizzard Inc. Присоединение студии, создавшей World of Warcraft, Diablo, Call of Duty и т.д. обошлось американской корпорации в 68,7 миллиарда долларов.