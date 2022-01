В стране и мире Microsoft покупает культового разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов Егор Левин В Microsoft планируют, что в результате сделки станут третьими в мире по объему выручки после таких компаний, как Tencent и Sony. © Фото: ARIANA RUIZ, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Американский IT-гигант Microsoft инициировал процесс приобретения одного из крупнейших мировых разработчиков игр - Activision Blizzard Inc. Сообщается, что сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов. В Microsoft планируют, что в результате сделки станут третьими в мире по объему выручки после таких компаний, как Tencent и Sony. Глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту, о других возможных кадровых изменениях не сообщается. «Приветствуем невероятные команды и легендарные франшизы Activision Blizzard в Microsoft Gaming», - говорится в заголовке официального сообщения на сайте компании. Activision Blizzard - компания, создавшая такие легендарные компьютерные игры, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero. Глава компании Котик якобы ранее скрывал от общественности внутренние проблемы фирмы, и в рамках досудебного разбирательства с ними Activision Blizzard выплатила 18 миллионов. Ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft. Теперь Microsoft поборется за господство на рынке видеоигр с многолетним конкурентом Sony. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика