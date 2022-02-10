На Украине пообещали накормить миллиард человек

К концу десятилетия на Украине намерены обеспечивать продовольствием миллиард человек. Об этом заявил министр аграрной политики страны Роман Лещенко.

По мнению министра, Украина претендует на статус гаранта мировой продовольственной безопасности. Лещенко утверждает, что сейчас вклад страны примерно эквивалентен пропитанию для 400 миллионов человек.

«Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», - написал Лещенко в Telegram.

По словам министра, продукция агропродовольственного комплекса сейчас является главной экспортной статьей для Украины – в общем экспорте страны она занимает 41%, а сельское хозяйство показало наиболее высокий прирост производства в прошедшем году – 14,4%.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о значительном подорожании хлеба в стране. Также политик обратил внимание на увеличение цен на газ.