Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о значительном подорожании хлеба в стране. Также политики обратил внимание на увеличение цен на газ.

«Представьте себе, что когда я работал премьер-министром, хлеб стоил в 15 раз дешевле, чем сейчас. Представьте себе, что газ стоил 40 копеек, 50 копеек и 72 копейки за кубометр. Сейчас — 40-50 гривен для предприятий. А для населения он стоит где-то 12, по-моему, гривен», - сказал он.

В то же время, считает Азаров, Украина обладает большим промышленным, научным и культурным потенциалом. По его мнению, киевские власти должны проводить суверенную политику.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра по обвинению в госизмене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

Впоследствии Азаров в беседе со «Звездой» заявил, что украинские власти на протяжении нескольких лет преследует политиков и предъявляет им абсурдные обвинения. Как отметил экс-премьер, сторона обвинения неоднократно требовала его экстрадиции. Сейчас, согласно информации офиса генпрокурора Украины, это хотят сделать вновь.