На Украине стартуют военные учения с применением западного оружия

На Украине в четверг, 10 февраля, начинаются десятидневные военные учения с применением поставляемого США и Евросоюза оружия.

Как ранее сообщил министр обороны страны Алексей резников, на учениях будут применяться турецкие ударные БПЛА Bayraktar, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, полученные от Великобритании.

Учения пройдут на полигонах в разных регионах Украины, включая Ровно, Чернигов, Сумы, Одессу, Волынскую, Житомирскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области, с 10 по 20 февраля. Количество участвующих в тренировках военных Резников не уточнил, как и то, будут ли задействованы иностранные инструкторы, пишет РИА Новости.

Ранее Резников заявил, что с начала года Киев получил от Вашингтона порядка 650 тонн боеприпасов. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.