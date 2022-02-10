Зеленский обсудил с генсеком НАТО «российскую угрозу»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре, который провел с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, стороны обсудили дипломатические усилия, связанные с «российской угрозой».

«Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне», - написал Зеленский в Twitter.

Кроме того, украинский президент в беседе с генсеком НАТО поблагодарил Альянс за приверженность так называемой политике открытых дверей, а также за поддержку права любых стран самостоятельно выбирать для себя союзы безопасности.

Ранее стало известно, что НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп альянса на принадлежащей Румынии территории. По словам Столтенберга, организация изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке. Предполагается, что НАТО создаст в Румынии боевые группы, аналогичные тем, что уже присутствуют в Польше и Прибалтике.