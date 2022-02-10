В Госдуме пообещали немедленно рассмотреть проект об индексации военных пенсий

Комитет Государственной думы по обороне рассмотрит законопроект об индексации военных пенсий на 8,6% в приоритетном порядке, как только тот поступит от кабмина. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

«Сейчас как правительство в установленном порядке направит в Думу документ, мы в приоритетном порядке будем его рассматривать», - сказал Красов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что соответствующий законопроект подготовлен и предусматривает начисление надбавки с 1 января.

Проиндексировать выплаты военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин. Речь идет о 2,6 миллиона человек, заявил ранее президент. До этого он подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров.