В стране и мире Военачальники США и Белоруссии обсудили европейскую безопасность Ян Брацкий Как отметили в оборонном ведомстве Белоруссии, разговор состоялся по инициативе США. © Фото: defence.gov Читайте нас на: Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и начальник генштаба Белоруссии Виктор Гулевич обсудили вопросы европейской безопасности в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба американского военачальника. «Представители оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы региональной безопасности. Телефонный звонок способствовал улучшению коммуникации между военачальниками, что позволит снизить вероятность просчетов и даст сторонам лучшее представление о текущей европейской безопасности», - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря Дэйва Батлера. С его слов, военачальники договорились оставить в секрете подробности разговора, ограничившись подтверждением самого факта беседы и ее главной темы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика