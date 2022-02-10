МИД РФ указал на искусственность санкционных доводов Лондона

Официальному Лондону можно перестать задумываться над обоснованием возможностей и причин для введения очередных санкций против Москвы. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, всем очевидна искусственность приводимых доводов.

«Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: все, что идет после слова "санкции" в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», - сказала Захарова в эфире канала «Россия 1».

Ранее официальный Лондон представил поправки к Закону о санкциях против России. Он позволяет вводить ограничения против более широкого круга физических и юридических лиц.

Предыдущая версия режима санкций позволяла официальному Лондону вводить рестрикции против тех кто, по его мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» ситуации на Украине. Теперь же критерии определения таких лиц значительно расширены.