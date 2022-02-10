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Российская ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Куру

Ян Брацкий
21:39 10.02.2022
Миссия по выведению на орбиту спутников займет 3 часа 33 минуты, за которые произойдут девять отделений аппаратов.
Российская ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Куру
© Фото: Arianespace, YouTube
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Российская ракета-носитель «Союз-СТБ» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. На ее борту 34 космических спутника компании OneWeb. Прямая трансляция пуска велась на сайте компании-оператора Arianespace.

Операция по выводу спутников на орбиту займет 3 часа 33 минуты. За это время произойдет девять отделений космических аппаратов, пишет РИА Новости.

Спутники OneWeb предназначены для создания системы высокоскоростного доступа в интернет. Полная группировка первого поколения аппаратов, как планируется, будет создана на орбите к июню 2022 года. После завершения сегодняшней миссии, число спутников достигнет 428.

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