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Великобритания приведет в готовность еще 1000 военных для поддержки НАТО

Иван Линдеманн
02:00 10.02.2022
Ранее Великобритания объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.
Великобритания приведет в готовность еще 1000 военных для поддержки НАТО
© Фото: ministryofdefence, Instagram
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Великобритания дополнительно приведет в готовность 1000 военнослужащих для поддержки НАТО на восточном фланге. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек. Как заявили британские власти, военнослужащие «помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии».

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения Запада, касающиеся якобы нападения на Украину. Как заявили в МИД РФ, «вторжение» в соседние страны является бредовой идеей-фикс западных стран, которые стремятся найти новый повод для введения очередных санкций против Москвы.

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