Мишустин провел переговоры с Токаевым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Добро пожаловать в дом правительства РФ, и прежде всего хотел бы вас поздравить с днем дипломатического работника: это международный день. Значительная часть вашей государственной и профессиональной деятельности была прямо связана с дипломатией», - сказал Мишустин, открывая встречу.

Переговоры президентов России и Казахстана состоялись сегодня в Кремле. На них Владимир Путин отметил, что республика столкнулась с международными бандами, которые пытались воспользоваться сложной обстановкой в Казахстане и дестабилизировать ситуацию.

В ходе беседы Путин отметил ведущую роль властей Казахстана в стабилизацию обстановки и оценил эффективность действий стран-партнеров по ОДКБ. Российский лидер отметил растущий товарооборот между двумя странам и пожелал Казахстану дальнейшего развития.