Летопись ужаса: Ростовский суд начал слушать иск по делу о зверствах фашистов на Дону

Иск по делу о зверствах нацистов на Ростовской земле в годы Великой Отечественной войны начал слушать областной суд. Прокуратура требует признать массовые казни мирных жителей геноцидом и преступлением против человечности. Согласно данным архивов, в шахте имени Красина гитлеровцы расстреляли 3,5 тысячи человек, в Петрушиной балке Таганрога - до 10 тысяч, включая 1,5 тысячи детей.

В 15 лет ростовчанка Аня попала в Европу. Везли ее туда в вагоне для скота. И сразу на тяжелую работу. Вместо зарплаты - избиения обермастера текстильной фабрики в Дюссельдорфе. Сегодня 95-летняя Анна Ивановна вспоминает, как однажды изнуренные от издевательств женщины-ткачихи устроили тайную Первомайскую демонстрацию, о которой, конечно, узнали охранники. Она шагала первой с подобием флага в руках - его смастерила из красной тряпицы и палки. Так начался ее Todes Marsch.

«Todes Marsch - это Марш смерти», - объяснила Анна Ивановна.

Гестапо, тюрьма, в итоге - лагерь смерти Равесбрюк. В нем Анна Ивановна провела три года. За это время лучшую подругу сожгли, сама она чудом избежала расстрела - причем дважды за день. К 18 годам уже знала все об изощренных пытках и «аттракционах» смерти.

«Две стены - одна и вторая. В одной дырки сделаны и стоит немец с автоматом или с пистолетом и стреляет. Провинившихся прогоняют между этих стен», - вспомнила узница концлагерей.

В то же самое время на Родине Анны Ивановны, оккупированной фашистами, казни мирных жителей и военнопленных были поставлены на конвейер. Останки 430-ти человек только за последние два года были найдены на территориях бывших концлагерей в Миллерово и Сальске. Захоронения удалось обнаружить благодаря проекту «Без срока давности», рассекреченным и изученным архивам.

«Есть, например, акт по так называемому миллероскому карьеру. Хотя он и на трех страницах, но в нем вмещено столько информации о людях и об их судьбах, что и в иной книге не прочитаешь. Вся эта ужасная многомесячная история оккупации в концентрированном виде представлена. И достаточно эти четыре страницы прочитать, чтобы понять, какой ужас испытывал простой человек, который все время был вынужден жить в атмосфере страха», - рассказал Директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш.

Директор Государственного архива Ростовской области рассказывает, что только в его учреждении было изучено более восьми тысяч дел. Несколько сотен переданы редколлегии сборника и в ФСБ и Следственный комитет.

В рамках работы над проектом «Без срока давности» архивистами Ростовской области за три месяца было обработано более 300 тонн документов. Отобранные единицы хранения легли в основу одного из томов сборника и обвинительного заключения по делу о геноциде. В Ростовском областном суде сегодня лишь два свидетеля зверств, которые творились на Дону во время нацистского вторжения. Но неоспоримых фактов - сотни томов.

«Подготовлено исковое заявление в целях признания совершенных злодеяний преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского трибунала и подтверждены резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, а также геноцидом советского народа, истребив который, нацистская Германия планировала колонизировать освободившуюся территорию», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

В документе говорится об ужасающем факте истребления 120-ти тысяч мирных жителей и военнопленных, а также о попытках сокрытия этих фактов. Совпадение или нет, но YouTube запретил вещание ростовскому каналу, который собирался вести трансляцию из зала суда по делу о геноциде.

«Официальная версия - за нарушение публикации видео четырехлетней давности. Не хочется думать, что решение о блокировке было принято из-за трансляции этого судебного заседания. Иначе это можно расценивать, как одобрение действий нацистов на территории Советского Союза», - предположил генеральный директор информационного агентства Анатолий Максак.

Тем не менее, люди, которые в силу возраста не могли присутствовать на заседании, смотрели его на российских Интернет-ресурсах. Кроме того, они уже дают свои свидетельские показания о тех событиях. А историю заключенной концлагеря Равесбрюк номер № 41489 Анны Ивановны Кириленко приобщат к делу уже в ближайшее время.