Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал о подготовке Россией ответа в США и НАТО по гарантиям безопасности

Роман Захаров
18:52 10.02.2022
По словам президента, переговоры с Западом по данному поводу продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме.
Путин рассказал о подготовке Россией ответа в США и НАТО по гарантиям безопасности
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Россия готовит ответ для НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», - сообщил российский лидер после встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

В конце прошлого года российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В Кремле, в частности, потребовали от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в государствах бывшего СССР. Кроме того, в предложениях Москвы есть пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО около российских рубежей и об отводе сил военного блока в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Позже Соединенные Штаты и НАТО передали РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Запад попросил не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно их заявлениям, Соединенные Штаты и НАТО не пошли на принципиальные для Москвы уступки, но обозначили направления для дальнейших контактов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Видео
Путин объяснил свою фразу о «красавице»
17:55 В стране и мире
Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста в связи с заменой госфлага РБ в Днепре
15:52 Спорт
Медведева обратилась к Валиевой после скандала с допинг-тестом на ОИ
15:30 В стране и мире
В Госдуме пообещали немедленно рассмотреть проект об индексации военных пенсий
12:32 В стране и мире
Видео
ФСБ назвала киевского студента организатором массовых «минирований» в России
Популярное
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.