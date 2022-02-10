Путин рассказал о подготовке Россией ответа в США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия готовит ответ для НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», - сообщил российский лидер после встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

В конце прошлого года российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В Кремле, в частности, потребовали от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в государствах бывшего СССР. Кроме того, в предложениях Москвы есть пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО около российских рубежей и об отводе сил военного блока в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Позже Соединенные Штаты и НАТО передали РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Запад попросил не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно их заявлениям, Соединенные Штаты и НАТО не пошли на принципиальные для Москвы уступки, но обозначили направления для дальнейших контактов.