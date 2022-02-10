Путин объяснил свою фразу о «красавице»

Если Украина приняла на себя обязательства по Донбассу, то все ожидают их исполнения. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана заявил Владимир Путин. Ответил российский лидер и на комментарий Владимира Зеленского по поводу выражения «моя красавица».

«Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», - сказал Путин.

Путин также заявил, что пока не обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном итоги его поездки в Киев и Берлин, поскольку его переговоры с лидерами ЕС еще не завершены. Президент также отметил, что Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности.