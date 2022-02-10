Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола

Люди с повышенным артериальным давлением при длительном приеме парацетамола имеют более высокий риск получить болезнь сердца или инсульт. Об этом говорится в исследовании, опубликованном группой ученых из Эдинбургского университета.

В исследовании приняли участие 110 добровольцев. В анамнезе у всех испытуемых присутствовали проблемы с повышенным кровяным давлением. На протяжении двух недель часть добровольцев принимала парацетамол четыре раза в день, другая часть принимала плацебо. Оба типа «лечения» назначались в слепом порядке, сообщает журнал Circulation.

Выяснилось, что у испытуемых в среднем повысилось давление. После отмены прием препарата давление добровольцев вскоре вернулось к показателям, зафиксированным до начала исследования. По расчетам ученых, регулярный прием парацетамола повышает риск инсульта или развития болезни сердца в среднем на 20%.

Ранее стало известно, что регулярный прием парацетамола во время беременности чреват негативным воздействием на развитие плода. Женщинам, ожидающим пополнение, в случае необходимости приема препарата посоветовали ограничиться минимально возможными дозами.