Ледокол «Буран» разбил лед в Финском заливе для поддержания готовности кораблей Балтфлота

Дизель-электрический ледокол «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтфлота провел околку льда в Финском заливе для поддержания постоянной готовности боевых кораблей и помощи гражданскому судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Средняя толщина льда в пунктах базирования - около 4о сантиметров. Такая глубина промерзания уже вынуждает прибегнуть к помощи ледокола.

Кроме околки, «Буран» осуществляет ледовую проводку в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов - причем на безвозмездной основе.

Также экипажи «Бурана» и рейдового буксира РБ-393 (последний также входит в состав вспомогательного флота ЗВО) провели учения, где ледокол высвобождал буксир из ледового плена.

Ранее сообщалось, что мощнейший атомный ледокол «Арктика» завершил свою первую проводку судов в порт Певек.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин