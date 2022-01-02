Мощнейший атомный ледокол «Арктика» завершил свою первую проводку судов в порт Певек

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые провел караван судов к порту Певек на Чукотке. Они должны были доставить важный груз для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты в регионе.

Атомоход присоединился к плаванию у западной кромки льдов Карского моря. Он в паре с другим дизель-электрическим ледоколом взял на буксир два теплохода и отправился в путь. Еще один корабль лег в безопасный дрейф, чтобы дождаться своей очереди. За ним «Арктика» вернется после разгрузки основных двух судов.

В состав российского Атомного флота ледокол вошел в октябре. Он создавался для запуска круглогодичной навигации по Северному морскому пути.