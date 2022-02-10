Глава МИД Британии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Глава британского внешнеполитического ведомства приехала в Александровский сад на автомобиле из Московского государственного университета, где она провела встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим.

Трасс проследовала мимо почетного караула и возложила цветы к памятнику, после чего почтила минутой молчания память павших воинов. Министр была в сопровождении посла Соединенного Королевства в РФ Деборы Броннерт.

Затем она направилась в Дом приемов МИД России на Спиридоновке на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ранее утверждалось, что целью визита Трасс в Москву были переговоры с российским коллегой по Украине.