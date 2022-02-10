В России за сутки выявили 197 076 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом - 197 076, сообщает оперштаб. По официальным данным, с начала пандемии в стране было зафиксировано 13 527 845 случаев заболевания инфекцией.

Наибольшее число новых случаев заразившихся было выявлено в Москве. В столице за сутки заразились 22 747 человек. На втором месте Санкт-Петербург - 21 644 случая. В Московской области за последние 24 часа заразились 7 611 жителей.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 701 летальный исход. Еще 106 092 человека были выписаны в связи с выздоровлением.

Напомним, накануне в России зафиксировали 183 103 случая заражения коронавирусом и 669 летальных исходов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что выход на плато по коронавирусу в России состоится не ранее чем через несколько недель. Доктор объяснил, что выход на плато происходит тогда, когда число заболевших в сутки сравнивается с числом выздоровевших.