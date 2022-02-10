Лавров на встрече с главой МИД Британии поправил переводчицу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в Москве поправил переводчицу, которая неверно перевела его слова главе МИД Соединенного Королевства.

Глава дипломатического ведомства говорил Трасс, что смотрел выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в палате общин, однако переводчица сказала на английском «палата лордов», тогда Лавров поправил ее.

Сегодня в Доме приемов МИД России на Спиридоновке проходят переговоры глав Министерств иностранных дел России и Великобритании. Лавров назвал эту встречу беспрецедентной.

До этого Трасс провела встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, а затем приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.