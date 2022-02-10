ФСБ назвала киевского студента организатором массовых «минирований» в России

ФСБ, Следственный комитет и МВД России выяснили, что к волне «минирований» в России и ряде соседних стран были причастны участники «сваттинговых» интернет-сообществ, было задержано 14 человек.

Как сообщается, их организатором является 18-летний гражданин Украины, студент по фамилии Осипчук.

ФСБ совместно с МВД и СК разыскивает людей, распространявших в конце 2021 - начале 2022 года сообщения о «минировании» объектов образования, здравоохранения в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии.

Также уточняется, что в отношении них были возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК России. В данном случае предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Несколькими днями ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что за последнее время были предотвращены теракты в образовательных учреждениях ряда регионов РФ.

Было установлено, что преступления готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

В ФСБ также подчеркнули, что ежедневно в России принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.