Военные строители возвели жилой дом для подводников на Камчатке

Военные строители возвели жилой дом для подводников в городе Вилючинск (Камчатский край), сообщает Министерство обороны РФ. Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне проверил замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов.

При строительстве объекта учитывалось то, что Камчатка - сейсмоопасный край, поэтому в основании дома усиленный железобетонный фундамент, смонтирован прочный каркас. Установлены трехкамерные стеклопакеты, которые будут надежно защищать жильцов от ветра и морозов. Для защиты дома от сырости выполнена качественная пароизоляция.

В квартирах сделан свежий и современный ремонт, имеется вся необходимая бытовая техника и мебель. Интерьеры квартир выполнены в светлых тонах, что делает жилые помещения объемными и уютными.