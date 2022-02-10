Окружены и повержены: военные полицейские отразили атаку «боевиков» в Подмосковье

В Московской области на полигоне Алабино военные полицейские отработали свои действия при попадании в окружение, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Также военнослужащие отразили атаку условного противника на КПП и наблюдательные посты. Они выполнили патрулирование в местах, где находились «диверсанты», и сопроводили военную технику.

Кроме того, военные полицейские учились взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию. В тренировках участвовали более 100 человек и около 20 единиц техники.

Ранее под Самарой прошли учения, в ходе которых бойцы миротворческой бригады отразили нападение условных диверсантов на гуманитарный конвой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов