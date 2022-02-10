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Новый российский самолет А-100 совершил первый полет с включенным локатором

10:56 10.02.2022
А-100 - новый отечественный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения, использующий современную отечественную электронику.
Новый российский самолет А-100 совершил первый полет с включенным локатором
© Фото: Ростех
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Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Летные испытания подтвердили штатную работу спецоборудования и бортовых систем самолета в условиях создаваемого радиолокационной установкой электромагнитного излучения. 

Также были проверены аэродинамические характеристики самолета, работа авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. 

«Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, проверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики», - сообщил командир экипажа, летчик-испытатель Сергей Пархаев. 

А-100 - это авиакомплекс нового поколения, созданный на базе самолета Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с уникальной антенной системой и специальное радиотехническое оборудование. Он может обнаруживать и сопровождать воздушные и другие цели, управлять истребителями и ударными самолетами, наводя их на воздушные, наземные и морские цели. 

«Начался важный этап испытаний А-100 - авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания», - заявил генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба.

При создании радиотехнического оборудования для этого самолета использованы технические решения, основанные на современной электронике, высокопроизводительных вычислительных отечественных средствах. 

Ранее сообщалось, что самолет МС-21-300 пройдет испытания в Якутии в условиях низких отрицательных температур.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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