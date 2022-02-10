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Морпехи ВВО разгромили «террористов» на учениях «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии

10:43 10.02.2022
Кроме того, военнослужащие отработали вопросы выявления потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств, а также скрытного перемещения в составе групп.
Морпехи ВВО разгромили «террористов» на учениях «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
кадр с учений «Союзная решимость-2022»
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Морские пехотинцы ВВО уничтожили условных террористов во время тренировки в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022». В ходе мероприятий они выполнили стрельбы из стрелкового оружия, сообщает Минобороны России.

На полигоне Обуз-Лесновский, где проходили занятия, была воссоздана городская обстановка - установлены объекты, обозначающие здания. Также на тренировке военнослужащие учились выявлять места, где «террористы» могли установить самодельные взрывные устройства.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Они являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся ранее.

Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. Также военнослужащие отработают противодействие терроризму и отточат навыки по усилению госграницы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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