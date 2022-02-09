Байден провел разговор с Макроном

Американский президент Джо Байден провел беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом рассказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Разговор Байдена и Макрона состоялся после встреч французского лидера с президентом Владимиром Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Киеве. По словам представителя Белого дома, американский лидер в течение недели намерен провести переговоры с рядом других европейских коллег.

Псаки отметила, что на данный момент официальный Вашингтон не готов дать оценку переговорам Путина и Макрона. По ее словам, успех этой встречи можно будет оценить только по последующим шагам России.

Переговоры главы РФ и его французского коллеги состоялись в понедельник, 7 февраля. Встреча продолжалась более пяти часов. По ее итогам Путин назвал ряд идей Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии.