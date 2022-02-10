В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории работает всего пять человек

В данный момент в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке работает всего пять человек – впервые за всю историю. Об этом рассказал генеральный консул Сергей Овсянников.

По словам дипломата, сейчас в консульстве работает всего четыре сотрудника, не считая непосредственно консула. В учреждении сейчас нет даже офицера по безопасности.

«У нас действительно работает четыре сотрудника… В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека. Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт», - рассказал Овсянников в беседе с РИА новости.

Ранее стало, что к 30 января 2022 года США должны покинуть 27 российских дипломатов с семьями, столько же сотрудников уедут из страны 30 июня. В МИД РФ позже заявили об ответных мерах, которые обяжут к 31 января 2022 года покинуть Россию сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет.