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В генконсульстве РФ заявили о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам дипломатов

Анна Касаткина
00:50 07.12.2021
Позитивные подвижки наметились благодаря переговорам с участием российского МИД в Вене, рассказал генконсул РФ Александр Захаров.
В генконсульстве РФ заявили о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам дипломатов
© Фото: pixabay.com
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В диалоге России и США по нормализации выдачи виз для дипломатов наметились позитивные тенденции, которые позволяют Москве надеяться на более значимые результаты. Об этом заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Благодаря переговорам с участием российского МИД - вы в курсе, что в Вене ведется диалог по двусторонней линии - наметились некоторые позитивные подвижки. Мы надеемся, что это приведет к каким-то более значимым и более крупным результатам», - сказал Захаров РИА Новости на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Он пояснил, что в нормализации выдачи виз присутствует конкретика, идут визовые размены и прибывают сотрудники. Однако закрытие существующих «брешей», связанных с отъездом многих российских дипломатов, - процесс не быстрый.

Пока работа в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне ведется усилиями всего двух дипломатов, добавил Захаров.

«На данный момент у нас осталось два дипломата, включая меня. Но, опять же, позитивные подвижки, о которых я говорил, позволят прибыть новым сотрудникам», - сказал он.

По словам Захарова, это касается как американских диппредставительств в России, так и российских дипмиссий в США, включая генконсульство в Хьюстоне.

В то же время он отметил, что говорить об обоюдном «обнулении» ограничений на работу пока не приходится из-за позиции Вашингтона.

Ранее сообщалось, что к 30 января 2022 года США должны покинуть 27 российских дипломатов с семьями, столько же сотрудников уедут из страны 30 июня. В МИД РФ заявили об ответных мерах, которые обяжут к 31 января 2022 года покинуть Россию сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет.

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