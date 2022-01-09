В ХМАО восемь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа шесть мужчин и две женщины скончались после употребления суррогатного алкоголя. По данному факту региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

«По версии следствия, в январе 2022 года несколько жителей пос. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости 8 и 9 января 2022 года шестеро мужчин и две женщины скончались», - говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в Тюмени девять человек умерли после отравления метиловым спиртом. Четверо подозреваемых в распространении суррогата установлены и задержаны «по горячим следам».