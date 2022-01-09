Казахстан 9 января планирует выполнить 38 международных рейсов

В воскресенье, 9 января, Казахстан выполнить 38 международных рейсов, при это 29 было отменено. 24 международных рейса будет выполнено из столицы - города Нур-Султан. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

«Из/в городов Актау, Атырау, Туркестан, Шымкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в города Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из городов Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт. Итого по Республике Казахстан планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее российская компания Аэрофлот» закрыла продажу билетов в Казахстан на рейсы, запланированные до 20 января, а также временно приостановила вылеты в республику и обратно. Сообщается, что денежные средства будут возвращены пассажирам.