«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Казахстан на рейсы до 20 января

Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов в Казахстан на рейсы, запланированные до 20 января, а также временно приостановила вылеты в республику и обратно .

«В связи с ограничениями, действующими на территории Республики Казахстан, "Аэрофлот" с 5 января 2022 года приостановил выполнение всех собственных регулярных рейсов в города Казахстана. В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан) », - говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Продажа билетов на рейсы в Казахстан заморожена до 20 января, а из республики можно будет вылететь после 21 января. Сообщается, что денежные средства будут возвращены пассажирам.

«"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республику Казахстан. По мере получения необходимых разрешений "Аэрофлот" будет оперативно публиковать информацию о планируемых к выполнению рейсах и порядке (приоритете) принятия пассажиров к перевозке», - заявили в компании.

Ранее в Казахстан был направлен миротворческий контингент ОДКБ в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года, на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.