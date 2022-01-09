Математик объяснил сложность расчетов распространения COVID-19

Сложность построения математической модели распространения коронавирусной инфекции заключается в переменчивости вируса. Изначально расчеты подтверждались, но с появлением новых штаммов все усложнилось. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Андрей Леонидов.

«Тут сложность в том, что сама болезнь (COVID-19, – ред.) меняет характер. Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом "дельта" отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», - сказал Леонидов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, для расчетов в нынешней ситуации следует использовать модель с учетом большого количества факторов, в том числе и вакцинацию, место заражения и так далее. Обновлять такие данные придется примерно раз в неделю. Только при таких условиях можно говорить о математической модели, которая позволит властям использовать ее для принятия решений.

Ранее в Институте сердца в Лос-Анджелесе проведено исследование, в результате которого сделан вывод, что антитела, которые возникают у людей после перенесенного COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Это могло вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.