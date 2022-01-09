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Ученые из США заявили о возможном вреде антител от COVID-19

Алиса Кононенко
03:48 09.01.2022
По мнению исследователей, антитела возникающие у людей переболевших COVID-19, могут ошибочно атаковать здоровые клетки в органах и тканях организма.
Ученые из США заявили о возможном вреде антител от COVID-19
© Фото: pexels.com
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В Институте сердца в Лос-Анджелесе проведено исследование, в результате которого сделан вывод, что антитела, которые возникают у людей после перенесенного COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в Journal of Translational Medicine. 

Американские исследователи отметили, что у 177 медицинских работников, которые перенесли болезнь до вакцинации, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Ученые описали так называемые аутоантитела- антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Отмечается, что они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Ранее британские специалисты назвали группу крови, носители которой, наименее подвержены инфицированию COVID-19. 

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