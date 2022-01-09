МВД Казахстана сообщило о гибели 16 силовиков при беспорядках

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что при столкновениях с протестующими погибли 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны республики. При этом пострадало около 1,3 тысяч силовиков.

«При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», - цитирует ТАСС сообщение МВД республики.

Ранее в МВД республики сообщили, что число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до более чем 5,1 тысячи человек. Большинство задержаны в Алма-Ате.