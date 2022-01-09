В Казахстане задержано уже более пяти тысяч человек

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до более чем 5,1 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

«По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек», - цитирует сообщение МВД РИА Новости.

Министерство внутренних дел ранее уточнило, что задержанные лица могут быть осуждены на пожизненное заключение. Большинство были задержаны в Алма-Ате.