Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан

Алексей Курильченко
07:12 09.01.2022
По данным МВД, у задержанных имелись крупные суммы денег, в том числе и в иностранной валюте.
Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан
© Фото: Kalizhan Ospanov, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

В период с 6 по 7 января в Казахстане были задержано около 300 человек, которые пытались покинуть территорию страны. У них обнаружили оружие, крупные суммы денег и украденные вещи. Об этом сообщил исполняющие обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», - цитирует РИА Новости слова Тургумбаева.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что при столкновениях с протестующими погибли 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны республики. При этом пострадало около 1,3 тысяч силовиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:12 В стране и мире
Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме под Костромой
04:51 В стране и мире
СМИ: актер Илья Глинников пропал в Казахстане
04:16 В стране и мире
Киевский политолог назвал выгоду запуска «Северного потока - 2» для Украины
01:50 В стране и мире
Видео
СМИ: шесть человек погибли при обрушении скалы на озере Фурнаш в Бразилии
Популярное
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.