Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан

В период с 6 по 7 января в Казахстане были задержано около 300 человек, которые пытались покинуть территорию страны. У них обнаружили оружие, крупные суммы денег и украденные вещи. Об этом сообщил исполняющие обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», - цитирует РИА Новости слова Тургумбаева.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что при столкновениях с протестующими погибли 16 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны республики. При этом пострадало около 1,3 тысяч силовиков.