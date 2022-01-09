СМИ: США могут наложить на Россию эмбарго по аналогии с Ираном и КНДР

Американское издание Associated Press сообщает, что правительство США может включить Россию в список стран, в отношении которых действуют самые жесткие экспортные ограничения. На сегодняшний день такие ограничения действуют в отношении Ирана, Кубы, Сирии и КНДР.

Такое эмбарго может быть введено, по данным издания, в случае обострения ситуации на Украине. В этом случае в Россию будет ограничен ввоз различных товаров - от авиационной продукции и инструментов до телевизоров и игровых консолей.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что против России не придется вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины. Дипломат также добавил, что вопрос санкций не является первостепенным в ходе предстоящих контактов с Москвой о стратегической стабильности.