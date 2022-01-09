Токиец с ножом забаррикадировался в ресторане и угрожал взорвать бомбу

По данным СМИ, житель Токио Акито Араки был задержан в мясном ресторане корейской кухни местной полицией. 28-летний молодой человек заявляя, что взорвет бомбу, забаррикадировался в ресторане. Угрожая ножом, он взял в заложники директора заведения.

Сообщается, что в руках у Араки была коробка с прикрепленным к ней мобильным телефоном. Японец говорил, что это бомба, показав директору ресторана соответствующую записку о «запущенном взрывном устройстве». Впоследствии эта информация не подтвердилась.

Позднее он был обезврежен и задержан полицией, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Удалось установить мотивы такого поведения: Араки, по данным СМИ, хотел быть арестован.

Ранее в декабре, японская пресса сообщила, что в городе Осака в результате пожара погибли 25 человек. Возгорание, по данным СМИ, произошло 17 декабря на четвертом этаже здания. Изначально говорилось о 24 жертвах трагедии, после чего будто бы скончалась еще одна женщина, пребывавшая в критическом состоянии.